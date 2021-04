Schalke würde auch bei Remis in Bielefeld absteigen

Bielefeld (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 würde am Dienstagabend nach dem 2:1 des 1. FC Köln gegen RB Leipzig auch bei einem Remis gegen Arminia Bielefeld absteigen. Nach einem Punktgewinn in Ostwestfalen hätte der abgeschlagene Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga bei noch vier eigenen Partien mit dann 14 Zählern auf dem Konto einen Rückstand von 12 Punkten auf Köln und Hertha BSC, die jeweils 26 Zähler haben. Da der FC am 33. Spieltag gegen Berlin antritt, kann Schalke rechnerisch zum Saisonende bei einem Remis in Bielefeld nur noch 17. der Tabelle werden. Auch bei einem Sieg gegen die Arminia haben die Königsblauen kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt.

Von dpa