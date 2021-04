Die Bundesanwaltschaft hatte vier Jahre und acht Monate Haft gefordert, die Verteidiger dreieinhalb Jahre. Die Frau hatte ein Teilgeständnis abgelegt.

Sie war im Februar 2015 mit ihrer damals dreijährigen Tochter nach Syrien ausgereist, hatte einen IS-Terroristen aus Husum geheiratet und sich selbst der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Eine vom IS versklavte Jesidin hatte in dem Prozess als Zeugin ausgesagt, sie habe als Sklavin regelmäßig den Haushalt der Leverkusenerin putzen müssen.

