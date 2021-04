Niederrheinpokal: Clubs ermitteln Teilnehmer an DFB-Pokal

«Ich glaube, dass es die fairste Lösung ist, die letztendlich in der Gesamtbewertung aller Umstände getroffen werden konnte», sagte Marcus Uhlig , Vorstandschef des diesjährigen DFB-Pokal-Viertelfinalisten Essen: «Leider Gottes ist es so, dass die aktuelle Gesetzeslage Mannschaften unterhalb der vierten Liga verbietet zu trainieren und zu spielen. Bis zum 30. Juni muss jeder Landesverband einen DFB-Pokal-Teilnehmer benennen. Da bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als es so zu lösen.»

Sein Verein habe für angeboten, «für den Fall, dass wir im DFB-Pokal spielen, einen noch näher zu besprechenden kleinen Prozentsatz unseres Erstrunden-Honorares noch einmal abzugeben und diesen in den Solidartopf für die Vereine, die jetzt nicht weiterspielen dürfen, reinzulegen», sagte Uhlig.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-291768/3