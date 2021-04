Neue Liegeplätze für Güterschiffe am Niederrhein geplant

Bonn (dpa/lnw) - Am Niederrhein sind zusätzliche Liegeplätze für Güterschiffe geplant. Bei Emmerich und Kalkar sollen zwei neue Anlegestellen für jeweils rund 80 Schiffe gebaut werden, wie die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) am Mittwoch mitteilte. Die neuen Liegestellen sollen verhindern, dass es zu Schiffstaus vor Duisburg und den anderen großen Rheinhäfen kommt. Das Planungsverfahren stehe noch am Anfang, sagte Heinz-Josef Joeris von der Schifffahrtsdirektion. Zusätzliche Liegestellen am Niederrhein zu bauen, sei wegen der zahlreichen Naturschutzgebiete schwierig. Deshalb sollen für die neuen Anlagen ehemalige Kiesabbaggerungen genutzt werden.

Von dpa