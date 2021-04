Kind von Geländewagen überrollt: Schwer verletzt

Leverkusen (dpa/lnw) - Ein einjähriges Mädchen ist auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in Leverkusen vom Geländewagen eines 55-jährigen Fahrers überrollt und schwer verletzt worden. Das Kind habe am Mittwochvormittag in Begleitung eines Verwandten in der Nähe eines Auto gestanden, teilte die Polizei mit. Als dann der Geländewagen mit dem 55-Jährigen am Steuer auf den Parkplatz gefahren sei, habe er das Mädchen erfasst. Rettungskräfte brachten die Einjährige mit ihrer Mutter in eine Klinik.

Von dpa