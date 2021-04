Verpuffung in Mehrfamilienhaus in Dortmund: Ursache unklar

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund sind zwei Wohnungen unbewohnbar. Die Bewohnerin der Unglückswohnung kam bei dem Vorfall am Mittwoch mit dem Schrecken davon, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Wucht der Verpuffung sei so stark gewesen, dass Teile der abgehangenen Gipskartondecke zu Boden fielen. Zudem sei es zu Glutnestern gekommen, für deren Löschung die Einsatzkräfte mit einer Kettensäge Teile der Decke abnehmen mussten. Die Ursache der Verpuffung - ein Brennvorgang ähnlich einer Explosion, aber schwächer - blieb zunächst unklar. Ausgeströmtes Gas aus den Etagenheizungen des Hauses konnte demnach bei Messungen zunächst nicht festgestellt werden.