Städtetag NRW lobt Bundes-Notbremse: Klare Regeln

Bielefeld (dpa/lnw) - Der Vorsitzende des Städtetags NRW sieht in den bundeseinheitlichen Regelungen der Corona-Notbremse trotz Defiziten im Detail einen «Befreiungsschlag». «Wenn man die Strategie für die Notbremse jetzt bundeseinheitlich aufstellt, lassen sich die Regeln klarer kommunizieren», sagte Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) der «Rheinischen Post». Die «klaren Regeln» im Bereich Schule fielen nun strenger aus «als das, was wir bislang in NRW hatten». Dass nun ab einer Inzidenz von 165 Schluss sei mit dem Präsenzunterricht, könne den Kommunen bei hohen Inzidenzen helfen.

Von dpa