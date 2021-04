Zwei Festnahmen nach Randale: Staatsschutz ermittelt

Wuppertal (dpa/lnw) - Bei einem Einsatz in der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei in Wuppertal zwei junge Männer aus einer größeren Gruppe von Randalierern festgenommen. Mehrere Anwohner hatten in der Elberfelder Nordstadt eine Gruppe von 15 bis 20 Personen gemeldet, die Parolen skandierte und Pyrotechnik entzündete. Mülltonnen und Warnbaken einer Baustelle wurden auf die Straße geworfen, teilte die Polizei mit.

Von dpa