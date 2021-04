SPD fordert mehr Schulstunden zum Aufholen nach Corona

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im kommenden Schuljahr sollten Schüler in Nordrhein-Westfalen einem SPD-Konzept zufolge zwei zusätzliche Unterrichtsstunden pro Woche erhalten, um coronabedingte Lücken aufzuholen. Die Vorbereitungen für einen solchen Nachhilfe-Unterricht in Kleinstgruppen unter dem Schuldach müssten schon jetzt anlaufen, forderte die oppositionelle SPD-Landtagsfraktion am Donnerstag. Dazu sollten Fachlehrer in den Schwerpunktfächern Deutsch, Mathe und Fremdsprachen individuelle Förderpläne für ihre Schüler erarbeiten.

Von dpa