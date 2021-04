«Ludwig lebt!»: Ausstellung zeigt Einfluss Beethovens

Gronau (dpa/lnw) - Unter dem Titel «Ludwig lebt!» zeigt eine Ausstellung im Rock'n'popmuseum in Gronau den Einfluss des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) auf die Popkultur. «Im Pop explodiert der Mythos Beethoven und eröffnet einen ganz eigenen Beethoven-Referenzraum in Musik, Film, Comic, Literatur und Pop-Art», berichtete das Museum am Donnerstag. Nicht nur Richard Wagner und Thomas Mann hätten sich mit Beethoven und seinem Werk beschäftigt, sondern auch Chuck Berry, Stanley Kubrick und der Rapper Nas. Die Schau startet an diesem Sonntag und dauert bis zum 3. Oktober.

Von dpa