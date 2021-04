Eintracht bangt in Leverkusen um Einsatz von Kamada

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt bangt im Bundesliga-Gastspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Offensivspieler Daichi Kamada. Der Japaner hat Probleme mit einem eingequetschten Finger. «Ob sich das ausgehen wird, weiß ich noch nicht», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Donnerstag. Kamada spielte am vergangenen Dienstag beim 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg mit einer Schiene und hatte dabei offenbar starke Schmerzen verspürt. «Man muss schauen, ob man das irgendwie anders in den Griff bekommt. Ansonsten muss ich eine andere personelle Lösung suchen», betonte Hütter.

Von dpa