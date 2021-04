FC Augsburg: Gegen Köln «großen Schritt» zum Klassenverbleib

Augsburg (dpa) - Trainer Heiko Herrlich will mit dem FC Augsburg im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Köln «einen großen Schritt» zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga machen. «Wir wollen unbedingt gewinnen, damit Köln uns nicht mehr einholen kann», sagte Herrlich am Donnerstag. Der FCA geht mit sieben Punkten Vorsprung auf die Kölner in die Auftaktpartie des 31. Spieltags. Für Herrlich geht es im Saisonendspurt darum, «die Nervenanspannung auszuhalten».

Von dpa