Auto fährt auf Polizisten zu: Schuss trifft Reifen

Den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Essen zufolge hatten Beamte der Autobahnpolizei am Abend versucht, den Wagen zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen jedoch und flüchtete über die A43 in Richtung Haltern. Im Stadtteil Sythen fuhr der Wagen in eine Sackgasse. Als sich Beamte zu Fuß näherten, sei das Auto unvermittelt auf sie zugefahren, hieß es. Dabei sei es zu dem Schuss gekommen. Kurzzeitig verlor die Polizei daraufhin das Auto aus den Augen. Mit Hilfe weiterer Kräfte aus Recklinghausen und Coesfeld sowie eines Polizeihubschraubers wurden der Mann und die Frau später in Haltern entdeckt und festgenommen.

