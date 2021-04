OVG: Erste Entscheidung zu strittiger Ausgangssperre

Unabhängig von der ausstehenden OVG-Entscheidung zu der kreisweiten Regelung, die Siegen-Wittgenstein wie derzeit elf weitere Städte und Kreise in NRW per Allgemeinverfügung erwirkt hatte, müssen sich die Bürgerinnen und Bürger großer Teile von NRW aber mit Inkrafttreten der neuen Bundes-Notbremse ohnehin auf Ausgangsbeschränkungen einstellen: Wo die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt, dürfen die Menschen ab 22.00 Uhr die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück in der Regel nicht mehr verlassen. Spaziergänge und Joggen alleine bleiben aber bis Mitternacht erlaubt. Mit Münster und den Kreisen Coesfeld und Höxter lagen am Donnerstag nur wenige Orte unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 100.

