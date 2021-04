Corona treibt renommierte NRW-Festivals in digitalen Raum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die verschärften Schutzauflagen angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionszahlen treffen die Theaterfestivals in Nordrhein-Westfalen hart. Die renommierten Ruhrfestspiele in Recklinghausen laufen in ihrem ersten Teil bis 21. Mai nur digital, wie Kulturstaatssekretär Klaus Kaiser am Donnerstag im Kulturausschuss des Landtags mitteilte. Danach hofften die Veranstalter, auch wieder Aufführungen analog vor Ort zeigen zu können. Das Festival werde daher zeitlich gestreckt. Alle Hoffnungen der Kulturbranche auf stufenweise Öffnungen seien vorerst «komplett überholt», sagte Kaiser.

Von dpa