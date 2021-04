Großbrand auf Schrottplatz in Neuss: Rauchsäule sichtbar

Neuss (dpa/lnw) - Bei einem Großbrand auf einem Schrottplatz in Neuss hat am Donnerstag eine weithin sichtbare Rauchsäule über der Stadt gestanden. Autos, Autoreifen und Container mit unbekannten Inhalten stünden in Flammen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag. 10 Löschzüge mit 100 Einsatzkräften seien an den Löscharbeiten beteiligt, die Zahl steige weiter, sagte der Sprecher. «Wir haben die gesamte Feuerwehr Neuss vor Ort.» Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Von dpa