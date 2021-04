Auszubildender gerät in Maschine: Schwere Kopfverletzungen

Salzkotten (dpa/lnw) - Bei einem Arbeitsunfall in Salzkotten bei Paderborn ist am Donnerstag ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Auszubildende in einer Landmaschine eingeklemmt worden. Dabei zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Die Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik nach Bielefeld. Die Paderborner Kripo hat die Ermittlungen zur Unglücksursache übernommen.

Von dpa