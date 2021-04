Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach einer Bombendrohung ist in Mönchengladbach ein Einkaufzentrum evakuiert worden. Man suche den Komplex nun mit Spürhunden ab, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Einkaufszentrum liegt in der Innenstadt unmittelbar an Haupt- und Busbahnhof. Bislang sei noch kein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, hieß es.

Von dpa