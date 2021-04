Kontaktbeschränkungen der Notbremse gelten im privaten Raum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die verschärften Kontaktbeschränkungen der Bundes-Notbremse gelten auch in Nordrhein-Westfalen in den eigenen vier Wänden. Das stellte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag klar. Das Bundesgesetz regele die Kontaktauflagen auch «klar für den privaten Raum», sagte Laumann am Freitag. Das Land werde aber wohl weiterhin die Einhaltung der Regeln im privaten Bereich nicht großflächig kontrollieren. «Ich glaube jetzt nicht, dass wir in Nordrhein-Westfalen in großem Umfange Sonderaktionen machen werden, zu klingeln und zu zählen, wie viele Leute in der Wohnung sind.»

Von dpa