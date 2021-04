Ex-Ordnungsamtsmitarbeiter nach Impfgegner-Demo versetzt

Hagen (dpa/lnw) - Zwei frühere Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt Hagen sind nach der Teilnahme an einer Impfgegner-Demonstration in eine andere Abteilung versetzt worden. Der Stadt sei «bedingt durch die breite Diskussion um den Vorgang ein erheblicher Schaden im Hinblick auf das Ansehen und das Vertrauen einer öffentlichen Verwaltung in der Corona-Zeit entstanden», hieß es am Freitag zur Begründung. Arbeitsrechtliche Konsequenzen müssten die Beschäftigten aber nicht befürchten, da die Kundgebung außerhalb der Dienstzeit stattfand und durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sei. Zuvor hatte der «Spiegel» (Freitag) berichtet.

Von dpa