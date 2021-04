Vonovia-Siedlung soll klimaneutral werden

Allein mit Wärmedämmung und anderen Sanierungsmaßnahmen seien ältere Wohngebäude nicht klimaneutral umzubauen, betonte Vonovia-Chef Rolf Buch. In Bochum solle deshalb mit dem von Wissenschaftlern begleiteten Konzept herausgefunden werden, wie ein klimaneutraler Gebäudebestand bei bezahlbaren Mietern bis 2050 gelingen könne. Laufe es in Bochum gut, will Vonovia versuchen, das Konzept bundesweit zu übertragen. Der Konzern ist mit rund 355 000 Wohnungen Deutschlands größter Vermieter.

