Augsburg (dpa) - Trainer Heiko Herrlich setzt im wichtigen Heimspiel des FC Augsburg im Bundesliga-Abstiegskampf gegen den 1. FC Köln auf frische Kräfte. Im Vergleich zum 0:2 in Frankfurt kommen am Abend acht Spieler neu in die Startelf. Darunter sind der zuletzt verletzte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw und Offensivspieler Daniel Caligiuri nach einer Gelbsperre.

Von dpa