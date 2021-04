Illegales Treffen der Autoszene in Lengerich: 180 Anzeigen

Münster/Lengerich (dpa/lnw) - Bei umfangreichen Kontrollen hat die Polizei in Münster am Freitagabend ein illegales Treffen von Autofahrern der sogenannten Poser- und Daterszene aufgelöst. 180 Personen hätten Anzeigen wegen Verstoßes gegen den Coronaschutz bekommen, hieß es in einer Mitteilung von Samstag.