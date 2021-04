Bayer-Trainer Wolf zu Zukunft: «Beides großartige Jobs»

Leverkusen (dpa) - Die Zukunft des offiziell noch beim Deutschen Fußball-Bund angestellten und an Bayer Leverkusen ausgeliehenen Trainers Hannes Wolf ist noch offen. «Wir haben da wirklich nicht drüber gesprochen, weil es gerade gar keinen Sinn macht», sagte Wolf am Samstag nach dem 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt dem TV-Sender Sky. Er führe «ein privilegiertes Leben als Fußballtrainer, entweder beim DFB oder hier», sagte der 40-Jährige und betonte: «Für mich persönlich ist es gut, dass ich im Sommer nicht überlegen muss, wo ziehe ich denn jetzt hin und wo geht es mit der Familie weiter.» Dies sei «erst einmal eine Luxussituation».

Von dpa