Meininger Theater würdigt Lüpertz zum 80. Geburtstag

Der designierte Intendant des Theaters, Jens Neundorff von Enzberg, erklärte, schon lange mit dem Künstler befreundet zu sein. Grundstein für die Freundschaft habe eine Zusammenarbeit am Theater Bonn gelegt und durch weitere gemeinsame Projekte sei sie verstärkt worden. «Riesig freue ich mich nun, dass der «Bohème Lüpertz », wie er sich in einem Gedicht von 1973 selbst bezeichnet, in Meiningen erstmals Regie führen wird», sagte Neundorff von Enzberg. Am 10. Dezember solle sich der Vorhang für «La Bohème» heben. «Ich erahne ein Gesamtkunstwerk aus Inszenierung, Bühnen- und Kostümbild», so Neundorff von Enzberg.

Der am 25. April 1941 geborene Maler, Bildhauer und langjährige Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie Lüpertz gilt als einer der bekanntesten deutschen Gegenwartskünstler.

