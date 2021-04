Jugendliche springen in Haltern am See auf abfahrende Lok

Haltern (dpa/lnw) - Zwei Jugendliche sind am Bahnhof Haltern am See auf eine abfahrende Lok aufgesprungen und kilometerweit auf dieser mitgefahren. Nach Angaben des Triebfahrzeugführers fuhr die Regionalbahn (RE 2) teilweise bis zu 140 Kilometer pro Stunde, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Demnach ließ er den Zug am Freitag außerplanmäßig in Marl anhalten, nachdem er über die Mitfahrer informiert wurde. Dann seien die Jugendlichen verschwunden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bat am Sonntag um Hinweise.