Vor dem Anpfiff stellten sich die Mannschaft und das Betreuer-Team zu einem Foto zusammen und hielten vier Trikots des Innenverteidigers mit der Nummer 4 hoch. Nach seinem Führungstreffer für die Gladbacher in der sechsten Minute lief zudem Breel Embolo zur Bank und hielt Doucourés Trikot in die Höhe.

«Man kann das gar nicht in Worte packen, was dieser Junge alles ertragen muss», sagte Sportdirektor Max Eberl im TV-Sender Sky über den 22-jährigen Doucouré, der in seiner jungen Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. «Es macht mich stolz, wenn die Mannschaft so eine Aktion selber plant und umsetzt.»

