Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Stolberg

Stolberg (dpa/lnw) - In Stolberg ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Er war am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad im Ortsteil Gressenich mit einem Pkw kollidiert, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Die Autofahrerin wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Alter der beiden Fahrer sowie die genaue Unfallursache waren zunächst unklar. Die Landesstraße war während der Einsatzmaßnahmen bis gegen 21.00 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Von dpa