8000 Studierende in NRW erhielten 2020 Deutschlandstipendium

Düsseldorf (dpa/lnw) - Insgesamt 7793 Studierende in Nordrhein-Westfalen haben 2020 ein Deutschlandstipendium erhalten. Das waren 2,7 Prozent oder 216 Studierende weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Der größte Teil davon - insgesamt 4763 Stipendien - ging an Universitätsstudenten und -studentinnen. Weitere 2 659 Mittelempfänger besuchten eine Fachhochschule. 371 Stipendien gingen an Studierende an den theologischen Hochschulen und den Kunsthochschulen.

Von dpa