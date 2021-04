Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizei

Münster (dpa/lnw) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Sonntagabend kurz vor Mitternacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Münster geliefert. Dabei raste er mit über 100 Kilometern pro Stunde aus der Innenstadt in Richtung Autobahn und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten wollten ihn zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit kontrollieren. Auf dem Weg zur Autobahn A43 in Richtung Recklinghausen versuchte der 22-Jährige, die Polizisten abzuhängen. Mit Hilfe von weiteren Polizeiwagen gelang es, das Fahrzeug zu stoppen.

Von dpa