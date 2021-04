Gummersbach (dpa/lnw) - Ein Fahrer (40) ist in Gummersbach (Oberbergischer Kreis) von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen in einer Lücke zwischen Gehweg und Hauswand gelandet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, floh der offenbar alkoholisierte Mann in der Nacht zunächst - wurde dann aber gefasst.

Von dpa