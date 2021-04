Drogen und «falsche Polizisten»: Razzia mit Festnahmen

Hamm (dpa/lnw) - Bei einer Razzia gegen Drogenhändler und «falsche Polizisten» in Hamm sind sechs Personen festgenommen worden. Bereits vor knapp einer Woche habe man 13 Wohnungen, ein Café und einen Kiosk durchsucht, zum Teil auch in Kamen, teilten die Polizei in Hamm und die Dortmunder Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei dem Großeinsatz mit Unterstützung von Spezialkräften seien fünf Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 49 Jahren festgenommen worden.

Von dpa