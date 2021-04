Heiße Grillkohle entfacht Feuer im Innenhof

Essen (dpa/lnw) - Die heißen Überreste einer Grill-Mahlzeit sollen in Essen erheblichen Schaden im Innenhof eines Mehrfamilienhauses angerichtet haben. Durch vermutlich noch nicht vollständig verglühte Grillkohle gerieten am späten Sonntagnachmittag mehrere Mülltonnen und Sperrmüll in Brand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch das Feuer wurde den Angaben zufolge auch die Fassade des Hauses stark beschädigt. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzte gab es nicht. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Gegen ein junges Paar wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Sie stehen im Verdacht, noch heiße Asche ihres Grills in einem Müllcontainer im Innenhof entsorgt zu haben.

Von dpa