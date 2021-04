Kölner Skulpturenstreit in Düsseldorf vor Gericht

Die Kunststiftung hatte im Gegenzug einen Miteigentumsanteil von gut 14 Prozent an der Skulptur erhalten. Als das Kuratorium des Skulpturenparks das Kunstwerk aus dem Park entfernen wollte, weil es nicht mehr in das künstlerische Konzept passe, kam es zum Streit.

Deshalb verlangt die Mehrheitseigentümerin der Skulptur, eine private Stiftung von Kunstförderern, die Aufhebung der Eigentümergemeinschaft. Dagegen wehrt sich die Kunststiftung NRW. Sie will, dass das Kunstwerk weiterhin in NRW ausgestellt wird. Ein Urteil in dem Kunststreit wird am 28. Mai 2021 erwartet.

Wenn es zu keiner Einigung der Parteien kommt und das Gericht bei seiner vorläufigen Einschätzung bleibt, darf die Skulptur danach versteigert werden.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-361031/2