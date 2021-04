Düsseldorfer Altstadt als einsamste Theke der Welt

Düsseldorf (dpa/lnw) - So leer war die berühmte Düsseldorfer Altstadt («Längste Theke der Welt») selbst zu Corona-Zeiten noch nie: Nach Angaben der Stadt trafen Polizei und Ordnungsamt in der ersten Nacht der Ausgangsbeschränkungen am Samstag nach 23 Uhr niemanden - außer Presse-Vertretern. Wie die Polizei am Montag berichtete, notierte sie am Wochenende tagsüber 50 Verstöße gegen die Corona-Regeln. Nach Beginn der Ausgangsbeschränkungen habe die Zahl bei Null gelegen.

Von dpa