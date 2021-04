NRW-CDU tagt am 10. Mai: Termin für Parteitag gesucht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Vorstand der nordrhein-westfälischen CDU stellt am 10. Mai erste Weichen für die Bundestagswahl und die künftige Führung der Landespartei. Das Gremium werde in einer digitalen Sitzung den Landesparteitag und die Versammlung zur Wahl der Landesliste für die Bundestagswahl vorbereiten, teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Es wird erwartet, dass der Vorstand zunächst die Termine für die Veranstaltungen festlegt.