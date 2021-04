Mensch bei Feuer in Gartenlaube im Münsterland getötet

Greven (dpa/lnw) - Bei dem Brand einer Gartenlaube in Greven im Münsterland ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Gartenhaus in einer Kleingartenanlage hatte am Dienstagnachmittag aus noch unbekannten Gründen vollständig in Flammen gestanden, wie die Polizei mitteilte. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte demnach eine noch nicht identifizierte Person tot in der Laube. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte die Brandstelle.

Von dpa