«Hawala-Banking»: Prozess um Millionentransfers gestartet

Düsseldorf (dpa) - Das sogenannte «Hawala»-Banking um das Verschieben von Millionensummen ins Ausland wird seit Mittwoch in einem großen Strafprozess in Düsseldorf unter die Lupe genommen. Sieben Angeklagte im Alter von 33 bis 53 Jahren müssen sich dort vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen in ihrer mehr als 1000 Seiten starken Anklageschrift vor, über 2500 illegale Geld-Transaktionen ins Ausland abgewickelt zu haben.

Von dpa