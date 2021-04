Straßenbahn rammt Taxi: Autofahrer stirbt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist ein Taxifahrer in Düsseldorf tödlich verletzt worden. Der 44-Jährige habe offenbar bei einer Wendemöglichkeit drehen wollen, woraufhin die von hinten kommende Straßenbahn das Auto erfasst habe, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Durch die Wucht des Zusammenpralls am späten Dienstagabend wurde das Taxi gegen einen Oberleitungsmast gedrückt und komplett zerstört, der Fahrer starb sofort. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Ein Straßenbahn-Fahrgast wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 28-jährige Bahnfahrerin wurde notfallseelsorgerisch betreut und ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Von dpa