Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Mettmann (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer hat im Kreis Mettmann einen abbiegenden Lastwagen gerammt und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich, als der Lkw an einer Kreuzung in Haan um die Kurve fuhr, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Der 47-jährige Motorradfahrer habe überholen wollen und sei nach dem Zusammenprall mit dem ausscherenden Lastwagen-Anhänger gestürzt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

