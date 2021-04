Feuerwehr rettet Entenfamilie aus Regenrückhaltebecken

Dortmund (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat in Dortmund eine Entenfamilie mit vier Küken aus einem Regenrückhaltebecken befreit. Wie die Einsatzkräfte am Mittwoch berichteten, waren sie am Morgen gegen 6 Uhr auf die Tiere in dem riesigen Betonbecken hingewiesen worden. «Da die Wände des Rückhaltebeckens gut 15 Meter hoch und sehr steil sind, konnten die kleinen Küken dieses nicht verlassen und somit auch keine Nahrung finden», so die Feuerwehr. Zwei Männer hätten sich daraufhin Wathosen angezogen und die Küken eingesammelt. Die Mutter flog hinterher. «Nach diesem ungewöhnlichen Einsatz fuhren die Einsatzkräfte mit einem außerordentlich guten Gefühl zurück zur Feuerwache.»

Von dpa