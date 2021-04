Landtag gibt grünes Licht für Glücksspiel-Staatsvertrag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Landtag hat dem neuen Glücksspielstaatsvertrag zugestimmt. Er soll am 1. Juli in Kraft treten und Reformen des Glücksspielwesens in Deutschland einleiten. Zuvor müssen alle Länderparlamente den Vertrag ratifizieren. Die Regierungsfraktionen CDU und FDP stimmten am Mittwoch im Düsseldorfer Landesparlament ebenso wie die AfD-Opposition dafür. Die SPD stimmte dagegen, die Grünen enthielten sich.

Von dpa