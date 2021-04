«Die letzten zwei Wochen waren von der Thermik her so mega gut, der musste sich eigentlich nur gleiten lassen», sagte Schossow . Insofern könne es schon sein, dass er es bis nach Österreich geschafft habe. Ein Falkner versuche jetzt, ihn einzufangen. Dass der Riesenseeadler in Österreich offenbar die Nähe zu Menschen suche, könne ein Hinweis darauf sein, dass es sich wirklich um Grobi handeln könne. Seinen Namen hat er von Grobi aus der Sesamstraße.

Über die Gründe für Grobis Abflug aus Deutschland könne man nur spekulieren, sagte Schossow. Fest stehe nur, dass er von Krähen angegriffen worden sei. Möglicherweise habe er es da mit der Angst zu tun bekommen, er sei nämlich eher schreckhaft. Der sechs Jahre alte Adler hat eine Spannweite von 2,50 Metern.

