Weiterbau A445: Drei Klagen am Bundesverwaltungsgericht

Arnsberg/Leipzig (dpa/lnw) - Gegen die Planung zum Weiterbau der Autobahn 445 zwischen Hamm und Werl sind beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig drei Klagen eingegangen. Nach Auskunft einer Gerichtssprecherin haben sich ein Naturschutzverband und zwei Privatleute an das Gericht in Leipzig gewandt. Die Frist zur Abgabe der Klagegründe endet zehn Wochen nach Eingang der Klagen. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet bei großen Bauvorhaben in erster Instanz.

Von dpa