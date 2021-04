Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto sind in Mülheim an der Ruhr drei Menschen verletzt worden: zwei Insassen des Autos und ein Fahrgast der Straßenbahn. Sie wurden nach dem Unfall im Ortsteil Styrum am Mittwochnachmittag in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Von dpa