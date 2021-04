Brandstiftung: Prozess gegen Siegaue-Vergewaltiger startet

Köln (dpa) - Der Prozess gegen den sogenannten Siegaue-Vergewaltiger wegen schwerer Brandstiftung soll am kommenden Dienstag (4. Mai) beginnen. Das teilte das Kölner Landgericht am Donnerstag mit. Der rechtskräftig verurteilte Vergewaltiger einer jungen Camperin soll 2018 in seiner Gefängniszelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln Feuer gelegt haben. Ein JVA-Beamter und ein Mitgefangener erlitten Rauchvergiftungen, er selbst wurde schwer verletzt. Außerdem soll der Angeklagte in zwei Fällen JVA-Mitarbeitern mit dem Tod gedroht haben.

Von dpa