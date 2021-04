Wolken und zeitweise Schauer: Bodenfrost nachts möglich

Essen (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen startet teils mit Schauern und vielen Wolken in das erste Mai-Wochenende. Der Freitag sei zunächst stark bewölkt, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Im Südwesten des Landes bleibe es eher trocken, während es im Norden und Osten tagsüber regnen kann. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad, bevor es sich in der Nacht auf bis zu minus 1 Grad in der Eifel abkühlen kann. Verbreitet sei mit Bodenfrost zu rechnen.

Von dpa