Düsseldorf (dpa/lnw) - Menschen mit besonderen Vorerkrankungen in der Priorisierungsgruppe 2 können ab heute Termine für eine Corona-Impfung in Impfzentren buchen. Seit 8.00 Uhr seien die Portale der Kassenärztlichen Vereinigungen - online oder telefonisch - dafür geöffnet, teilte das Gesundheitsministerium in NRW am Freitag mit.

Von dpa