Burbach-Prozss um misshandelte Flüchtlinge: Weiteres Urteil

Siegen (dpa/lnw) - Im Prozess um misshandelte Flüchtlinge in einer Notunterkunft in Burbach ist ein weiterer Angeklagter verurteilt worden. Das Landgericht Siegen sah es als erwiesen an, dass der frühere Wachmann in fünf Fällen Freiheitsberaubung begangen hatte. Der Mann wurde zu einer Gesamtgeldstrafe von 85 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt, wie das Gericht am Freitag mitteilte. In dem komplexen Verfahren sind damit von ursprünglich 38 Angeklagten 14 Personen verurteilt worden, erläuterte eine Gerichtssprecherin.

Von dpa