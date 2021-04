Kreis Coesfeld: Modellprojekt noch ohne Außengastronomie

Coesfeld (dpa/lnw) - Der Kreis Coesfeld hat sein Modellprojekt in der Corona-Krise gestartet, verzichtet aber vorerst auf die Öffnung der Außengastronomie. Darauf weist der Kreis am Freitag in einer Pressemitteilung hin. «Wir wissen, dass sich viele Menschen nach weiteren Öffnungen auch im Bereich der Gastronomie sehnen, und auch die Gastronomen eine klare Perspektive benötigen. Wir haben uns dennoch gemeinsam dazu entschieden, diesen Bereich noch nicht zu öffnen», sagten Landrat Christian Schulze Pellengahr (CDU) und Bürgermeistersprecher Wilhelm Sendermann laut Mitteilung.

Von dpa